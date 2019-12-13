с чего всё началось

В нормальном состоянии сейчас находится, если честно не знаю даже, что такое происходит. Не знаю, что явилось причиной. Только выписались, и в них врезались.

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю. Об этом в воскресенье, 15 декабря, он написал на своей странице в Instagram.

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

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