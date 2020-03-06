Общество

РБКРБКСын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook. По словам мужчины, такую рекламу делать незаконно, глупо и некрасиво.
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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

РИА Новости03:18

ФБР заманивает россиян фотографией с Высоцким. Его сын против, а эксперты увидели скрытый смысл

Телеканал 360°05:59

Сын Высоцкого будет судиться за использование фото отца в рекламе ФБР

РЕН ТВ04:50

В России дали ответ от имени Жеглова на использование Западом Высоцкого в информвойне

ФАН04:43

Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

РБК05:57

ФБР запустило в соцсетях на территории США рекламу на русском с фотографией Высоцкого

ТАССвчера в 22:55

ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

Известиявчера в 21:03
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Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 07:18
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Здоровье

Более 51 тысячи тестов на коронавирус провели в России

«По состоянию на 5 марта 2020 года проведено 51 366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении ведомства.
Телеканал 360° 03:29
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Армия и оружие

После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

РЕН ТВ 07:24
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Экономика

ВЭБ начинает судиться с Украиной по вопросу «Проминвестбанка»

Украина, нарушая запрет, наложенный Стокгольмским арбитражем, продала пакет акций «ПИБа» за 714,3 млн рублей неизвестному покупателю, пишет "Интерфакс".
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.
Lenta.ru 05:05
Общество

Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение

Осматривая детскую поликлинику в Иванове, президент Владимир Путин сообщил, что регулярно проверяет остроту зрения.
Интерфакс 07:30
Футбол

«Лук и чеснок всегда спасали». Глушаков пошутил о коронавирусе

Спорт-Экспресс 06:51
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Технологии

В чипах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Речь идет о возможности злоумышленниками скомпрометировать ключи шифрования компьютера, воспользовавшись уязвимостью CVE-2019-0090.
RuNews24.ru вчера в 20:18
Политика

В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе

Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
РИА Новости Крым 07:39
Политика

Депутат Рады встречался с французским коллегой, заражённым COVID-2019 — СМИ

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 27 февраля встретился с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус COVID-2019, сообщил 6 марта французский ресурс RFI.
REGNUM 07:16
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Известия 07:01
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 06:52
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Футбол

Фернандеш и Обамеянг поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Сегодня, 6 марта пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам февраля.
ProstoProSport 07:12
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
Происшествия

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 01:05
Космос

Доказано наличие инопланетной жизни во Вселенной

Ученые Токийского университета в Японии пришли к выводу, что жизнь распространена во Вселенной, однако инопланетных организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Lenta.ru 06:13
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Общество

Рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом выявили в Иране

Представитель Минздрава Ирана рассказал о рекордном росте числа случаев заражения новым типом коронавируса.
Журналистская правда 07:05
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Владимир Высоцкий
Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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