Общество
Газета.RuСын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца
Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". В беседе с телеканалом "360" директор Дома Высоцкого на Таганке назвал этот ход глупостью.
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Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию
Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Политика
Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом
Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада
Эксперт по израильской и ближневосточной политике Евгений Сатановский сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не выполнял и не собирался выполнять договоренности с РФ, связанные с Сирией.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Происшествия
Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой
Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Общество
Глава Гидрометцентра раскритиковал прогноз о «малиновом» лете
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подверг критике прогноз центра «Фобос» о «малиновом» лете, передаёт «РИА Новости».
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Транспорт
Utair временно сокращает число рейсов в Милан на фоне коронавируса
Авиакомпания Utair сократит число рейсов из Москвы в Милан c семи до двух рейсов в неделю вплоть до 17 марта, сообщил перевозчик.
Энергетика
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Общество
США обвинили менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Министерство юстиции США обвинило менеджера российской компании Group-IB Никиту Кислицина в попытке продать данные пользователей социальной сети Formspring в 2012 году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Познер назвал страну, с которой дружить лучше, чем с Китаем
Познер отметил, что у России «довольно неплохие» отношения с Японией, хотя страны до сих пор не заключили мирный договор.
Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Здоровье
Онкологи Москвы перепроверят поставленные в регионах диагнозы детей
«Регионы и сегодня могут отправлять к нам биоматериал, но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», — пояснил изданию замгендиректора НМИЦ Алексей Масчан.
Культура
Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us
Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.