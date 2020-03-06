Общество

Газета.RuГазета.RuСын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". В беседе с телеканалом "360" директор Дома Высоцкого на Таганке назвал этот ход глупостью.
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Советский поэт
Советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев. Лауреат Государственной премии СССР.
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