Общество
Газета.RuФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого. Объявление доступно в библиотеке рекламы на официальной странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить391
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы
Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома
В конце прошлого года Трамп объявил о решении назначить временно директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и. о. главы аппарата.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
По решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, была запрещена ретрансляция в стране телеканала RTVI за несоответствие его контента Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, передает ТАСС.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Девушку насмерть сбили на «зебре» в Чите
В ночь на 7 марта на пешеходном переходе перекрестка улиц Ленина и Журавлева в Чите насмерть сбили девушку.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором изучил отношение россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщают «Известия».
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.
Хоккей
Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Футбол
В Парагвае выдали ордер на арест Роналдиньо
"Игрок Роналдиньо обвиняется в использовании поддельного удостоверения личности, генеральная прокуратура выдала ордер на его арест и требует предварительного заключения", - сообщила генпрокуратура Парагвая в Twitter.