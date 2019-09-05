В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Происшествия Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.

Здоровье Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Общество В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Гаджеты СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.

Космос Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Политика Парламент Британии отверг законопроект Джонсона о досрочных выборах Премьер-министр Борис Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы, после того как Палата общин приняла законопроект о переносе Brexit с 31 октября на другую дату, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

Кино Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров "5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии «Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк не стала отвечать на вопрос о раке Ранее ряд СМИ сообщил, что у актрисы рак мозга. Когда Заворотнюк напрямую спросили, правда ли это, она промолчала, сообщает «Лента.ру».

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Киберспорт Трансляция и расписание StarLadder Berlin Major 2019 Лучшие команды мира разыгрывают 1 миллион долларов на турнире по CS:GO в Берлине.

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.

Происшествия В столовой липецкой школы нашли рис с червями Информация, которую получило надзорное ведомство, подтвердилась. В рисе, предназначенном для питания школьников, нашли червей.

Шоу-бизнес Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.

Экономика В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море» Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.

Армия и оружие Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22 Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.