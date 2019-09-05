Футбол

Вести.RuВести.RuСын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.
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Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер от сердечного приступа в возрасте 30 лет

Sport24.ru03:56

У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын

Чемпионат02:59

УЕФА выразил соболезнования Кафу в связи со смертью сына

Матч ТВ07:40

УЕФА выразил соболезнования Кафу в связи со смертью сына

Sportbox.RU07:40

Сын Кафу умер от сердечного приступа после игры в футбол с друзьями

Sports.ru04:43

29-летний сын Кафу умер от остановки сердца

Евро-футбол.ру03:39

УЕФА выразил соболезнования Кафу

Спорт-Экспресс06:49
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Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
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Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли

АТВмедиа вчера в 06:30
Происшествия

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РИА Новости 11:20
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Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

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РБК 09:37
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Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
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Вести.Ru 09:32
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В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Гаджеты

СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone

Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.
РБК 11:25
Космос

Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 02 сентября в 11:15
Политика

Парламент Британии отверг законопроект Джонсона о досрочных выборах

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Говорит Москва вчера в 17:11
Кино

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"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что у актрисы рак мозга. Когда Заворотнюк напрямую спросили, правда ли это, она промолчала, сообщает «Лента.ру».
МИР 24 07:01
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
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В Крыму затонул прогулочный катер

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Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей

Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
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Трансляция и расписание StarLadder Berlin Major 2019

Лучшие команды мира разыгрывают 1 миллион долларов на турнире по CS:GO в Берлине.
Матч ТВ 09:18
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.
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В столовой липецкой школы нашли рис с червями

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Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
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К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

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Бразильский футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 2002 и в 2006 годах на чемпионатах мира был капитаном сборной. Первый и пока единственный футболист, сыгравший в трёх финальных матчах чемпионатов мира подряд.
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