Футбол
Вести.RuСын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол
В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.
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Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Политика
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Политика
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
RT на русском 05:15
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Политика
Путин считает неизбежной полную нормализацию отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин уверен, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются.
RT на русском 05:31
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
REGNUM 00:37
Общество
В Минпросвещения оценили возможность отказаться от экзаменов
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью».
Lenta.ru 04:29
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Федеральная налоговая служба (ФНС) откажется от практики блокировки всех счетов предпринимателей за долги, если они не превышают трех тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
Известия 05:28
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:47
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
Таксист потребовал от москвички расплатиться сексом
В полицию обратилась жительница Москвы, которая обвинила таксиста, прибывшего к ней по вызову, в попытке ее изнасиловать, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 05:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
Культура
Скончался автор «Разорванного кольца» Константин Симун
В США в возрасте 85 лет скончался известный советский и американский скульптор-монументалист Константин Симун.
Фонтанка.Ру 04:46
Спорт
Владивосток может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году
Крупные спортивные объекты могут способствовать продвижению заявки на проведение во Владивостоке Олимпийских игр 2036 года, об этом в интервью РИА Новости на ВЭФ рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, передает ИА PrimaMedia.
PrimaMedia.ru вчера в 02:45
Футбол
Диего Форлан: «Атлетико» сократил отрыв от «Барселоны» и «Реала»
Отрыв вечных фаворитов немного сократился. Те игроки, которые творили историю для «Реала» и «Барселоны», стареют.
Матч ТВ 02:18
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
На пляже в США найдены свертки с кокаином стоимостью в $400 тысяч
Полицейские города Мельбурн в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки, обнаружили на одном из местных пляжей свертки с кокаином.
Pravda.Ru 05:17
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40