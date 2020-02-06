Общество
Время ПрессВ Москве умер сын экс-президента Киргизии
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Футбол
ФК «Ростов» получил от области 525 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» получил крупную областную субсидию. Об этом пишет пресс-служба областного Министерства спорта.
Здоровье
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Футбол
Кононов рассказал, какие цели стоят перед ним в «Риге»
Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов рассказал, какие цели перед командой поставило руководство клуба.
Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Происшествия
В Приморье изъяли проживавшего с животными на ферме ребенка
Футбол
«Зенит» разгромил «Сабуртало» в товарищеском матче
Российский "Зенит" разгромил грузинский "Сабуртало" в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора петербургской команды в Испании.
Политика
Республиканцы пожалуются на Пелоси за разорванный текст речи Трампа
Член юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) намерен подать жалобу на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократа от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.
Авто
Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры
В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Футбол
В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна
На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Гаджеты
IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля
Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри устроились в Канаде
Громкое обсуждение отказа Меган Маркл и принца Гарри от исполнения своих королевских обязанностей стало тише.
Технологии
Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасное для человека
Распространяемое iPhone 11 Pro излучение вдвое превышает нормы, которые считаются безопасными для человека.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.