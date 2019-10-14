Двое красноярцев проломили череп своему знакомому, который умер в больнице от тяжелых травм. Эту историю рассказали друзья погибшего в инстаграме «Сводка 24». Сообщается, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов были в клубе вместе с убитым Дмитрием Сисигиным.

с чего всё началось

В Красноярске сын бывшего судьи с другом до смерти забили парня и сняли все на камеру мобильного телефона. В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года двое молодых людей проломили череп своему знакомому, отчего тот спустя двадцать два дня комы умер в больнице.

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

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