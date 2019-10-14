Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

В Красноярске сын бывшего судьи с другом до смерти забили парня и сняли все на камеру мобильного телефона. В ночь с 14 на 15 сентября 2019 года двое молодых людей проломили череп своему знакомому, отчего тот спустя двадцать два дня комы умер в больнице.
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с чего всё началось

Сын адвоката с другом до смерти избили знакомого и сняли на видео: красноярцы готовят протест

Двое красноярцев проломили череп своему знакомому, который умер в больнице от тяжелых травм. Эту историю рассказали друзья погибшего в инстаграме «Сводка 24». Сообщается, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов были в клубе вместе с убитым Дмитрием Сисигиным.
Московский Комсомолец01:23

Подробнее о событии

Двое красноярцев до смерти избили мужчину и выложили видео в сеть

7 канал Красноярск10:05

В Красноярске друзья убитого парня просят задержать виновных в его смерти: следственный комитет прокомментировал ситуацию

КП - Красноярск05:55

Следственный комитет: двое красноярцев, подозреваемых в убийстве, находятся на свободе

ТВК03:04

Следователи решают вопрос о задержании причастных к гибели красноярца «мажоров»

ИА Запад2405:32

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец05:33

В Красноярске двое мужчин до смерти забили знакомого и сняли себя на видео

ДЕЛА.ru05:31

Красноярцы требуют отдать под суд сына судьи

Городские новости. Красноярск00:09
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Армия и оружие

Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»

Трамп говорил, что несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам.
РБК 15:40
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
iReactor 14:28
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей приезжать на Украину

Певица считает, что сейчас с приходом новой власти должно все измениться, поэтому она решила написать письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезжать на территорию Украины.
Свободная Пресса 16:07
Политика

Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии для переговоров

Президент России Владимир Путин прибыл в дворец короля Саудовской Аравии Сaльмaна бен Aбдель-Aзиза Aль Сaуда.
RT на русском 07:21
Армия и оружие

В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Футбол

Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Кино

Walt Disney выпустила трехчасовой трейлер своего потокового сервиса

Компания Walt Disney пошла на беспрецедентный шаг - представила более чем трехчасовой трейлер контента, который она намерена представить подписчикам своего потокового сервиса Disney+ в Северной Америке.
Kinonews.ru 15:45
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

REGNUM 16:00
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Общество

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии

По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Музыка

«Ленинград» дал прощальный концерт в Петербурге

Группировка «Ленинград» в минувшую субботу дала прощальный концерт в Петербурге. На него пришли более 67 тысяч зрителей.
Поребрик.Медиа 03:25
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Наука

Ученые выяснили, правда ли раньше было лучше

Авторы считают, что именно то, как и о чем люди говорят или пишут, отражает их уровень счастья.
Planet Today 15:31
Кино

Роль феи-крестной в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Роль феи-крестной в экранизации «Золушки» может сыграть американский темнокожий актер Билли Портер.
iReactor 12 октября в 01:37
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Футбол

Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ

Sportbox.RU 16:22
Политика

В Киеве стартовал марш украинских националистов

В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
РИА Новости 08:22
Политика

«Право и справедливость» лидирует на выборах в парламент Польши

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на парламентских выборах в Польше.
RT на русском вчера в 15:24
Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Глава МИД Украины пояснил, какими мерами ЕС должен «дожимать» Россию

Ранее Пристайко заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 11:40
Политика

Киев отказался от федерализации Украины

Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Общество

Школу в Сыктывкаре оштрафовали за недопуск ученика на занятия

Судья признал учебное заведение виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».
Говорит Москва 11:29
Футбол

Англия разгромила Болгарию в матче отбора Евро-2020 со счётом 6:0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Василь Левски».
Чемпионат 16:43
Общество

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости 14:14
Экономика

В России хотят уменьшить прожиточный минимум

К документу приложена пояснительная записка, в которой говорится, что этот показатель Получается, что в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором.
Primpress.ru 12 октября в 02:14
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