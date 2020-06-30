Коронавирус
REGNUMСын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
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Общество
На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей
Деловая газета. Юг 03:32
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru 11:23
Экономика
Страховые взносы 0% для МСП: ФНС дополнила контрольные соотношения
ФНС вновь напомнило о контрольных соотношениях для расчета страховых взносов.
Бухгалтерия.ру 04:31
Кино
В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск» для ТНТ
RuNews24.ru 09:18
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
Общество
С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей
В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Авто
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России
В версии Prestige за 3 099 000 рублей боковые сдвижные двери и зеркала заднего вида получают электропривод, в список опций добавляется бесключевой доступ, широкоугольные камеры и датчик дождя.
Российская газета 12:19
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Авто
Hyundai представил обновлённый кроссовер Santa Fe
Модернизированный вседорожник Hyundai Santa Fe полностью рассекречен в Южной Корее.
Autorating.ru 09:42
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой 12:15
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии.
Невские Новости 13:35
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Экономика
Подорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета вчера в 09:23
Общество
Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
Интересная Россия вчера в 23:41
Авто
Компания Citroen представила хэтчбек C4 нового поколения
Citroen официально представил хэтчбек C4 нового поколения.
Тарантас Ньюс 12:03
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Футбол
Еременко, Попов и Норманн могут сыграть с «Краснодаром»
Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
Бомбардир.ру 10:56