Коронавирус

REGNUMREGNUMСын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса

Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
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Общество

На Кубани более 750 тыс. семей в июле получат выплаты на детей

Деловая газета. Юг 03:32
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Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

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Pravda.Ru 11:23
Экономика

Страховые взносы 0% для МСП: ФНС дополнила контрольные соотношения

ФНС вновь напомнило о контрольных соотношениях для расчета страховых взносов.
Бухгалтерия.ру 04:31
Кино

В Геленджике начались съемки комедийного сериала «Отпуск» для ТНТ

RuNews24.ru 09:18
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Общество

Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России

Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия вчера в 05:53
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Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
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Музыка

Канье Уэст и Трэвис Скотт выпустили клип «Wash Us in the Blood»

Афиша Daily 10:26
Общество

В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
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Общество

С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей

В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Авто

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Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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Здоровье

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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

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Игры

Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля

Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
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С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны

С 1 июля более 550 пенсионеров, являющиеся опекунами или попечителями, получат увеличенные пенсии.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Подорожают жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета вчера в 09:23
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Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

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Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Общество

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Ивелин Попов, Роман Еременко, Матиас Норманн, Деннис Хаджикадунич и Арсений Логашов сдали по два отрицательных теста.
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