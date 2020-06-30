Коронавирус

REGNUMREGNUMСын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса

Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
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с чего всё началось

Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.
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