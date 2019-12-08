Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после страшного ДТП под Петербургом. Об этом РЕН ТВ рассказал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.

с чего всё началось

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У 21-летнего молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

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