Происшествия
Российская газетаСын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У 21-летнего молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.
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с чего всё началось
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после страшного ДТП под Петербургом. Об этом РЕН ТВ рассказал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.РЕН ТВ06:09
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