Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У 21-летнего молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.
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Сын Валерии перенес операцию после ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после страшного ДТП под Петербургом. Об этом РЕН ТВ рассказал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.
РЕН ТВ06:09

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«Девушка не справилась с управлением»: появились подробности ДТП, в котором пострадал сын певицы Валерии

КП - Санкт-Петербург08:58

Сыну Валерии зашили губу. Его «Мерседес» в отбойник на М-11 отправила девушка

Фонтанка.Ру08:23

Сын Валерии находится в больнице после аварии под Петербургом

StarHit.ru05:35

Попавшему в ДТП под Петербургом сыну певицы Валерии требуется операция

78.ru10:08

«Не знаешь, когда твой день последний»: сын Валерии выложил кадры последствия ДТП

Пятый канал08:38

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

РИА Новости09:08

Девушка находилась за рулем авто сына Валерии, который попал в ДТП

РЕН ТВ06:08
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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 06 декабря в 23:00
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Политика

В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России

В Минске прошла акция оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:30
Общество

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
RT на русском 10:29
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
CyberSport.ru 05 декабря в 14:19
Футбол

Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»

Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Vprognoze.ru 08:29
Политика

Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией

Выйти на акцию в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» жителей Украины 4 декабря призвали три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина».
Lenta.ru 10:23
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 10:00
Общество

Власти Москвы не планируют дальнейшее расширение границ столицы

Агентство Москва 07:44
Политика

Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной

Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
Profinance.ru вчера в 12:29
Общество

Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Дождь 09:00
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Общество

Программу реновации планируют завершить в Москве к 2032 году

Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.
ТАСС 09:26
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол

Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на вечеринке «Реала»

Чемпионат 10:34
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Вокруг ТВ вчера в 19:19
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 05 декабря в 02:57
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Космос

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС).
ТАСС 08:12
Единоборства

В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья

RT на русском вчера в 15:37
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Как возник кризис с лекарствами для больных муковисцидозом детей

На платформе change.org появилась петиция родителей детей, больных муковисцидозом, с требованием вернуть пропавшие с рынка антибиотики.
РБК 06 декабря в 00:00
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Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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