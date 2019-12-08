Происшествия
Российская газетаСын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика
Тысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей
Жители Украины вышли на майдан, чтобы огласить свои требования перед саммитом "нормандской четверки" в Париже.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Здоровье
На создание Центра медтехнологий в Москве выделили пять млрд рублей
Правительство России выделило пять миллиардов рублей на строительство Центра высоких медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского в Москве, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Происшествия
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Общество
Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Происшествия
На Шершневском водохранилище в Челябинске спасли замерзающего мужчину
Политика
Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Единоборства
Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Политика
Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину
Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению.
Политика
Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе
Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Общество
Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Футбол
Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов
В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Политика
В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Хоккей
Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Гаджеты
Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9
По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.