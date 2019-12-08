Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

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