Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом. У молодого человека разорвана губа, ему наложили швы. Девушка Шульгина сломала в ДТП руку, сообщает "Звезда" со ссылкой на мужа Валерии Иосифа Пригожина.
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Полиция начала проверку после ДТП с сыном певицы Валерии

Петербургский дневник08:59

«Девушка не справилась с управлением»: появились подробности ДТП, в котором пострадал сын певицы Валерии

КП - Санкт-Петербург08:58

Девушка находилась за рулем авто сына Валерии, который попал в ДТП

РЕН ТВ06:08

«Не знаешь, когда твой день последний»: сын Валерии выложил кадры последствия ДТП

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Сын Валерии находится в больнице после аварии под Петербургом

StarHit.ru05:35

Полиция проводит проверку после аварии с сыном певицы Валерии на трассе М-11

78.ru08:28

Сыну Валерии зашили губу. Его «Мерседес» в отбойник на М-11 отправила девушка

Фонтанка.Ру08:23
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Политика

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

РИА Новости 05:10
Политика

Тысячи украинцев вышли на майдан перед «нормандской» встречей

Жители Украины вышли на майдан, чтобы огласить свои требования перед саммитом "нормандской четверки" в Париже.
РЕН ТВ 07:55
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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Здоровье

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Правительство России выделило пять миллиардов рублей на строительство Центра высоких медицинских технологий Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского в Москве, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:54
Футбол

Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»

РИА Новости 07:59
Происшествия

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
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Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
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Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
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Происшествия

На Шершневском водохранилище в Челябинске спасли замерзающего мужчину

31 канал Челябинска 08:48
Политика

Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.
Коммерсантъ 08:25
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Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

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Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

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Общество

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Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Lenta.ru 07:06
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Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
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Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

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Политика

Путин пообещал немецкому бизнесу сохранить транзит газа через Украину

Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению.
РБК 06 декабря в 07:34
Политика

Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе

Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
ФАН вчера в 07:18
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
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Общество

Участником хакерской группировки Evil Corp оказался сын бывшего мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, против которой ввели санкции власти США, оказался сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко Андрей Ковальский.
Дождь 09:00
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Футбол

Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов

В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
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Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
Политика

В Пентагоне назвали условие для выделения военной помощи Украине

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что при принятии решения о выделении военной помощи Украине администрация Соединённых Штатов будет учитывать, ведётся ли в этой стране борьба с коррупцией.
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В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost

На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
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Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

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Гаджеты

Ожидаемый в следующем году iPhone SE 2 может получить имя iPhone 9

По сообщениям сетевых источников, новый iPhone SE 2, появление которого ожидается в следующем году, может получить имя iPhone 9.
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Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
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Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
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Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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