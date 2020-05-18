Общество
News.ruКрупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына. Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.
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Музыка
Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире
Союзное Вече 09:37
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
77 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета вчера в 15:43
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза.
Lenta.ru 16:20
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru 00:51
Общество
Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию
Решение германского регулятора уже восприняли с обеспокоенностью в самой ФРГ, компании из которой были задействованы в реализации "Северного потока — 2" и которая и по сей день заинтересована в проекте, ведь он укрепляет ее позиции на европейском энергетическом рынке.
ТАСС 08:30
Общество
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 18:26
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации
Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram.
Газета.Ru 06:15
Происшествия
Экс-владелец Инвестбанка отпущен из СИЗО под домашний арест
Апелляционная инстанция Мосгорсуда изменила меру пресечения бывшим владельцу Инвестбанка Сергею Менделееву и топ-менеджеру Сергею Зайцеву.
Коммерсантъ 12:00
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Котяков рассказал о числе обращений за выплатами на детей
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале рассказал о числе обращений за выплатами на детей от трёх до 16 лет.
RT на русском 17:39
Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor 06:32
Политика
Аксенов назвал порчей бумаги украинскую стратегию «деоккупации» Крыма
Планы "деоккупации" Крыма, разработанные Министерством иностранных дел Украины, останутся пустым сотрясанием воздуха и порчей бумаги, считает глава российского региона Сергей Аксенов.
ТАСС 15:43
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 1,5 млн
Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 1,5 млн, умерли более 90 тыс. человек.
ТАСС 16:33
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами
Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
RT на русском 13:11
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Футбол
«Наполовину бог, наполовину дьявол». Ибрагимович совместил своё фото с образом Джокера
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новое фото в «Инстаграме». Футболист совместил свое фото с образом Джокера.
Чемпионат 18:23
Шоу-бизнес
Бокс, балет и чечётка: в Сети нашли резюме молодой Меган Маркл
В Сети появилось резюме Меган Маркл, которое было составлено задолго до ее замужества с принцем Гарри.
Городовой 09:31