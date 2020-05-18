Общество

BFM.ruBFM.ruСын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.
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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

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Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

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СУЭК поручили энергетику

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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолец07:16

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфакс07:16

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbes08:19
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Lenta.ru 20:14
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу

Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 22:24
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Происшествия

СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
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Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
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Экономика

Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM 18:40
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
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Общество

За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известия 17:54
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Политика

Аксенов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма»

Настоящие интересы жителей Крыма ничего не значат для официальных лиц Украины, считает глава российского полуострова Сергей Аксенов.
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
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Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

РИА Новости 16:09
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы

В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
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Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Футбол

«Ювентус» хочет обменять Пьянича и Де Шильо на Семеду

«Ювентус» и «Барселона» может совершить обмен игроками, сообщает Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 12:03
Политика

Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
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Происшествия

Жители Красноярского края заметили яркую вспышку в небе

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Кино

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

Sibnet Новости 21:46
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Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 22:42
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
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Армия и оружие

В России разработали материал для зимней маскировки военной техники

Москва 24 вчера в 01:20
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Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

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Происшествия

Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом

Московский Комсомолец 05:30
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В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов

Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
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Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы

Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
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Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
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«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей

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Как продлить срок службы аккумулятора – мифы и факты

В современном обществе смартфоны используются практически непрерывно, из-за чего срок службы батареи смартфона становится всё более актуальным вопросом.
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Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
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