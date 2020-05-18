Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 132

Здоровье Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства. 66

Происшествия СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности. 1K

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 446

Экономика Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту» Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. 5

Общество Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии. 2,1K

Общество За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 480

Политика Аксенов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма» Настоящие интересы жителей Крыма ничего не значат для официальных лиц Украины, считает глава российского полуострова Сергей Аксенов. 4

Происшествия В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. 74

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе. 440

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 237

Здоровье Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 15

Наука В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.

Здоровье Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники. 51

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 156