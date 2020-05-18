Общество
BFM.ruСын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.
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Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Здоровье
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу
Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 22:24
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Экономика
Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки.
REGNUM 18:40
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
Общество
За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известия 17:54
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Политика
Аксенов оценил планы Украины по «деоккупации Крыма»
Настоящие интересы жителей Крыма ничего не значат для официальных лиц Украины, считает глава российского полуострова Сергей Аксенов.
SM News 14:45
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 14:05
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы
В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе.
Pro Город Владимир 08:30
Армия и оружие
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Пьянича и Де Шильо на Семеду
«Ювентус» и «Барселона» может совершить обмен игроками, сообщает Sport.
Спорт-Экспресс вчера в 12:03
Политика
Путин объяснил рост смертей от коронавируса в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане.
Ведомости 07:44
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
Sibnet Новости 21:46
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 22:42
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
Армия и оружие
В России разработали материал для зимней маскировки военной техники
Москва 24 вчера в 01:20
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Байкал24 вчера в 22:21
Происшествия
Видео погони росгвардейцев за бегуном в Сочи стало хитом
Московский Комсомолец 05:30
Наука
В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов
Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.
ИА Красная Весна 13:34
Здоровье
Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Игры
«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей
ГЛАС.RU 04:04
Гаджеты
Как продлить срок службы аккумулятора – мифы и факты
В современном обществе смартфоны используются практически непрерывно, из-за чего срок службы батареи смартфона становится всё более актуальным вопросом.
MobiDevices 10:32