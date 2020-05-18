Общество

BFM.ruBFM.ruСын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.
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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

РИА Новости09:26

Сын Солженицына возглавит крупнейшую угольную компанию России

Forbes08:19

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

РБК06:40

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Московский Комсомолец07:16

Сменился руководитель ведущей угольной компании в России

Интерфакс07:16

СУЭК поручили энергетику

Коммерсантъ08:05

Владимир Рашевский покинет пост главы СУЭК

ТАСС06:40
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Общество

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Lenta.ru 12:49
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Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

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Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
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Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
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Космос

Рогозин заявил, что США берут курс на милитаризацию космоса

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Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна

На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.
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В ближайшие шесть дней регионы Центральной России ожидает аномальное похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Прирост распространения коронавируса в России остановился

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Александр Солженицын
Русский писатель
Русский писатель, драматург, эссеист-публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Основные сочинения - «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус».
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