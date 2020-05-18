Общество
BFM.ruСын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. Прежний гендиректор и совладелец Владимир Рашевский останется в совете директоров и продолжит отвечать за стратегию.
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Наука
Ученые из Израиля могут определять наличие коронавируса по голосу
Как рассказали в одном из колледжей Тель-Авива, где и занялись разработкой приложения, симптомы коронавируса появляются прежде всего в дыхательной системе человека и несомненно влияют на голосовые связки, сообщает «МК в Волгограде.ру».
Родной город 09:48
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Общество
ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии
Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ.
Завтра.ру 09:44
Армия и оружие
Российские военные специалисты вернулись из Сербии на родину
News.ru вчера в 09:16
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона на юго-востоке Москвы
Неизвестный мужчина перепугал жителей столичного района Текстильщики, открыв стрельбу из автомата с балкона квартиры.
Вести.Ru 12:38
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Финансы
Курс рубля на Московской бирже взлетел
Начало торгов на Московской бирже принесло долгожданную новость об укреплении рубля.
OAnews 04:22
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Общество
Киноцентр «Соловей» в Москве стал самым посещаемым за 2019 год
Сносимый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне стал крупнейшим по количеству зрителей кинотеатром в РФ в 2019 году.
ТАСС 10:42
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Армия и оружие
Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии
Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны страны в понедельник начала официально действовать в Японии, объявил министр обороны Таро Коно.
Взгляд.ру 04:18
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00