Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, попросил суд назначить актёру максимальное наказание.

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