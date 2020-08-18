Происшествия

RT на русскомRT на русскомСын погибшего Захарова попросил для Ефремова максимального наказания

Младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, попросил суд назначить актёру максимальное наказание.
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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимально жестком наказании для актера

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корреспондент ТАСС.
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Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание

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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд о максимально жестком наказании для актера

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