Происшествия
RT на русскомСын погибшего Захарова попросил для Ефремова максимального наказания
Младший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, попросил суд назначить актёру максимальное наказание.
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с чего всё началось
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым Валерий Захаров просит суд о максимально жестком наказании для артиста. Об этом он сказал в ходе допроса в Пресненском суде, передает корреспондент ТАСС.ТАСС05:20
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Футбол
Деян Ловрен: Рано или поздно Салах устанет и приедет в «Зенит»
Bookmaker-ratings.ru 05:28
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников митингов в Народный совет, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 21:27
Политика
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видео, в котором поздравила с днем рождения мужа Сергея, который в данный момент находится в СИЗО.
Вести.Ru 05:59
Общество
Скончался поэт-песенник Борис Пастернак
Газета.Ru 03:58
Общество
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:41
Политика
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Глава государства объяснил позицию Москвы канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе телефонных переговоров, сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 06:02
Общество
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
Lenta.ru вчера в 17:15
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«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч в серии плей-офф НХЛ
Evo-rus.com вчера в 13:42
Авто
Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada.
ТАСС 05:06
Общество
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса в республике и введении в связи с этим новых ограничительных мер.
РИА Новости 04:15
Музыка
С группы Little Big через суд требуют 12 миллионов рублей за плагиат
Накануне стало известно, что в суд на коллектив подал российский музыкант, автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов.
Вокруг ТВ 00:12
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 87,34 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 87,4 копейки — до 87,3401 рубля, курс доллара вырос на 46,45 копейки — до 73,4321 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 05:50
Экономика
«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании.
РБК 00:05
Экономика
«Газпром» продал часть здания на проспекте Вернадского
"Газпром" продал на торгах часть здания на проспекте Вернадского в Москве компании "Тверская усадьба" примерно за 1 миллиард рублей, сообщила газета "Ведомости".
РИА Новости 03:49
Политика
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
В ходе визита на Минский завод колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы республики.
Inc-news.ru вчера в 10:52
Политика
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
Аргументы недели 04:13
Общество
Oracle провела предварительные переговоры о приобретении доли в TikTok
Американская Oracle рассматривает возможность покупки доли в китайском сервисе TikTok, присоединяясь к гонке с Microsoft и Twitter по приобретению деятельности сервиса в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 03:44
Общество
В Севастополе умерла медсестра, работавшая с больными коронавирусом
Московский Комсомолец 05:21
Происшествия
В Перми суд отправил в колонию фигуранта дела о кукле с лицом Путина
Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде Перми огласили приговор фигурантам уголовного дела о манекене с лицом президента.
Новости Перми 59.ru 05:35
Шоу-бизнес
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Музыкант и продюсер Бари Алибасов разводится с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
BFM.ru 04:59
Шоу-бизнес
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
RT на русском 05:35
Общество
Названа дата открытия Таиланда для туристов
Министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн назвал дату открытия курортов для отдыхающих.
Lenta.ru 05:01
Шоу-бизнес
На «Орле и Решке» определили партнера Насти Ивлеевой
Bimru.ru вчера в 09:11
Общество
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
RT на русском вчера в 11:45
Политика
Турция пригрозила США расплатой за действия против Эрдогана
Соединенные Штаты поплатятся, если будут действовать против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
РЕН ТВ 16 августа в 05:37
Общество
Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения
Заявительница утверждала, что ушла в свой день рождения с работы раньше на четыре часа, проинформировав непосредственного руководителя, так как в организации это было принято.
Югополис вчера в 09:22
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 01:04