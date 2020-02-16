Экономика

Lenta.ruLenta.ruСын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз».
Читать в источнике
Комментировать839

Подробнее о событии

Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

Эхо Москвы02:30

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Известиявчера в 21:08

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомостивчера в 08:41

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новостивчера в 09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБКвчера в 08:58

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Lenta.ruвчера в 10:12

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbesвчера в 08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Гаджеты

Microsoft отозвала проблемное обновление Windows 10

Компания Microsoft отозвала пакет обновлений операционной системы Windows 10 с идентификатором KB4524244.
RuNews24.ru вчера в 20:25
Общество

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Интерфакс 04:59
Футбол

Ротенберг рассказал об отказе Шатова переходить в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отказался от трансфера в «Сочи». Об этом сообщил владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
Peterburg2.ru 01:38
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся по дороге в Финляндию

Автобус упал в кювет и перевернулся на бок. К счастью, в ДТП нет пострадавших. По другим данным, медпомощь потребовалась 3 пассажирам.
Piter.tv 02:56
Недвижимость

Жилищное строительство в России начало снижаться

Ведомости вчера в 16:06
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Сирийская арабская армия (САА) впервые с 2012 года установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо, передает 16 февраля телеканал al-Mayadeen.
REGNUM вчера в 13:21
Политика

Путин не отправлял войска в Ливию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:41
Общество

Сбежавшую из карантина петербурженку решили принудительно изолировать

Петроградский районный Санкт-Петербурга суд постановил, что сбежавшую из коронавирусного карантина в Боткинской больнице Аллу Ильину необходимо принудительно изолировать.
Газета.Ru 04:33
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

RT на русском вчера в 04:05
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал положить конец поддержке сирийского президента Башара Асада со стороны России.
Ведомости вчера в 21:38
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства следователи СК обнаружили 14 февраля в квартире на улице 3-я Железнодорожная в Омске.
РИА Новости 04:55
Политика

Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»

Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Политика

В Кремле прокомментировали слова Макрона о «влиянии на выборы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и не допускает возможности вмешательства в дела третьих стран.
РИА Новости 05:02
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Коммерсантъ 04:40
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Российская газета вчера в 23:23
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что российские интернет-компании и администраторы различных сайтов разработали новый метод воровства персональных данных пользователей.
Форпост Северо-Запад 02:30
Происшествия

Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

Бюро иммиграции Филиппин приняло решение о депортации гражданки РФ Юлии Уба, разыскиваемой на родине за мошенничество в крупном размере, сообщает местная газета Manila Bulletin со ссылкой на инспектора Бюро.
РИА Новости 03:13
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала двухлетнего внука у невестки-наркоманки

НТВ вчера в 14:25
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
32CARS.ru 04:49
Политика

Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
ИА Новороссия 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное