Экономика
Lenta.ruСын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Forbes ранее оценивал состояние Сторонского в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России» он был поставлен на 199 место. Его отец, Николай Миронович Сторонский — топ-менеджер «Газпрома», с декабря прошлого года занимает должность гендиректора АО «Газпром промгаз».
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