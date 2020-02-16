Экономика

Вести.RuВести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

Эхо Москвы02:30

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новостивчера в 09:09

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Известиявчера в 21:08

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ТАССвчера в 12:30

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Forbesвчера в 21:14

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБКвчера в 08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомостивчера в 08:41
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:41, Ашберн
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