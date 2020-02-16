Экономика
Вести.RuForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера. По прогнозам экспертов, им станет Николай Сторонский с состоянием около 1,6 миллиарда долларов. Сторонский возглавляет финтех-стартап Revolut, который в очередной раз успешно привлек крупные инвестиции.
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Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Происшествия
В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек
В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом «КамАз» в Волгоградской области погибли пять человек.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе коалиции в Багдаде
Ракетный удар нанесен по базе сил коалиции во главе с США в Багдаде.
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Мнение: запрет отчуждения территорий гарантирует России целостность
Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ выступил в поддержку идеи художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Футбол
Касильяс баллотируется на пост президента Федерации футбола Испании
Легендарный голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
Шоу-бизнес
Как живут девочки, которых перепутали в роддоме 22 года назад
В 2011 году вся страна узнала историю двух семей из Челябинской области, чьих дочерей перепутали в роддоме.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Общество
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Здоровье
Повышаем иммунитет закаливанием
Частые простуды являются сигналом о нарушении защитных сил организма и о том, что иммунная система не работает соответствующим образом.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Футбол
Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Владислава Ушенина
Хабаровский «Амур» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 17 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Экономика
В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Биатлон
Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, Италия.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1696.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.