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Сын депутата Вадима Олабина погиб во время крушения самолета Ан-26 под Харьковом. В результате авиакатастрофы 26 курсантов и офицеров скончались, один человек выжил. Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».