Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом
Сын депутата Вадима Олабина погиб во время крушения самолета Ан-26 под Харьковом. В результате авиакатастрофы 26 курсантов и офицеров скончались, один человек выжил. Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».В источнике
С чего всё началось
«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе
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