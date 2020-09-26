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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Сын депутата Вадима Олабина погиб во время крушения самолета Ан-26 под Харьковом. В результате авиакатастрофы 26 курсантов и офицеров скончались, один человек выжил. Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».В источнике
С чего всё началось
«Вследствие крушения самолёта погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — говорится в пресс-релизе
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RT на русскомвчера в 10:41
Подробнее о событии
РБК

При крушении Ан-26 погиб сын украинского депутата

РБКвчера в 12:23
Телеканал 360°

Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Телеканал 360°вчера в 12:07
Lenta.ru

Стало известно о гибели сына украинского депутата при крушении Ан-26

Lenta.ruвчера в 11:01
Известия

Сын депутата оппозиционной партии Украины погиб в авиакатастрофе с Ан-26

Известиявчера в 11:20
Газета.Ru

Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26

Газета.Ruвчера в 11:21
Вести.Ru

Среди жертв крушения Ан-26 сын депутата

Вести.Ruвчера в 11:00
RT на русском

Сын члена Николаевского совета погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

RT на русскомвчера в 10:41

Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.
Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата
Ruposters.ru25 сентября в 10:24
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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На Украине допустили вину диспетчеров в крушении Ан-26

Киев, 26 сентября 2020, 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.
REGNUMвчера в 15:44

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русскомвчера в 09:26
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