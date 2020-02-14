Общество
Московский КомсомолецСын замглавы Генштаба Арсланова заявил о вымогательстве 150 млн рублей
Сын замглавы Генштаба Халила Арсланова Арслан подал заявление в СК, ФСБ и Генпрокуратуру, сообщив о вымогательстве 150 млн рублей.
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Сын замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова Арслан Арсланов обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о том, что у него вымогают 150 млн рублей за помощь в освобождении отца.ТАСС08:23
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