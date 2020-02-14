Общество
РБКСын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Генпрокуратуры России. На прошлой неделе 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения для Халила Арсланова с подписки о невыезде на арест до 7 апреля.
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Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Технологии
Определены опасные приложения почти для всех пользователей
Мобильные приложения оказываются опасными для многих пользователей интернета.
Политика
Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор
Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
Политика
Лукашенко назвал причины закупки нефти в других странах
Белорусский лидер рассказал, что в время переговоров лидеров Белоруссии и РФ в Сочи в феврале президент России Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России
Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
Гаджеты
Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных
В ведомстве напомнили о заявлении турецкой стороны, согласно которому в зоне деэскалации в Идлибе погибли 63 военных Сирии.
Технологии
Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4
«Аврора» получила сертификат ФСТЭК Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила о получении операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты.
Здоровье
Еще почти 60 больниц в Крыму подлежат лицензированию
Президент РФ Владимир ПУТИН поручил до 31 марта провести дополнительные подготовительные мероприятия по лицензированию медучреждений Крыма и Севастополя до конца 2020 года.
Происшествия
Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована
Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы».
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тамбовом
После удара "Газель" с водителем и четырьмя пассажирами загорелась, находившиеся в ней люди погибли на месте.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Египте
Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
Политика
Штайнмайер обвинил РФ и КНР в нарушении международного права
В свою очередь Пекин признает международное право лишь там, где ему выгодно, уверен президент Германии, это подтверждает ситуация с нарушением прав нацменьшинств в Китае и действия страны в Южно-Китайском море.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Общество
Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса
Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Здоровье
Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.
Общество
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
В конгрессе США не услышали обоснований для убийства Сулеймани
Отмечается, что администрация направила в конгресс доклад, который содержит юридическое и политическое обоснование для удара.