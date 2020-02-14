Общество

РБКРБКСын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ и в пресс-службу Генпрокуратуры России. На прошлой неделе 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения для Халила Арсланова с подписки о невыезде на арест до 7 апреля.
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Сын генерал-полковника Арсланова обратился в СК с заявлением о вымогательстве

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Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован на территории Египта.
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