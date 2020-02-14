Общество
РБКСын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
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Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Биатлон
Пидгрушная — о сборной: наш секрет в том, что финансирование зависит от числа медалей
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала результаты спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала
В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе
Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.
Происшествия
На Ямале при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погибли два человека
На Ямале 14 февраля 2020 года совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол».
Политика
Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану
Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.
Экономика
Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка
Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
Музыка
Юрий Антонов перенес юбилейный концерт по состоянию здоровья
Происшествия
Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Армия и оружие
Самый дорогой в мире. В США показали новый вертолёт для морпехов. Видео
Корпус морской пехоты США получит на вооружение новый тяжёлый вертолёт CH-53K King Stallion, уже считающийся одним из самых дорогих в мире.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram
Здоровье
В каких продуктах содержится белок для похудения
Специалисты рассказали, какие богатые белком продукты можно есть для похудения.
Авто
BMW изменила цены на свои модели в России
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Футбол
Экс-футболист сборной России Торбинский уехал жить в США
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал в США.
Культура
Выставка Анненкова открывается в Музее русского импрессионизма
В четверг, 13 февраля в Музее русского импрессионизма открывается выставка работ знаменитого портретиста, художника театра, иллюстратора поэмы Александра Блока «Двенадцать» Юрия Анненкова.
Авто
Что нового в современном поколении грузовиков MAN
Производители автомобильной компании MAN представили современное поколение грузовиков, соответствующее всем основным требованиям безопасности и надежности.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Биатлон
Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад
Журналист спросил Тарьея, стал бы он реагировать так же, как Фуркад, в случае неудачного выступления партнёров по команде.
Общество
Киркоров не боится оскорбить чувства верующих новым клипом
Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и сравнил клип на свою песню «Романы» с сериалом «Молодой папа».
Авто
Новый седан Audi A3 проходит испытания в России
В редакцию «5 Колеса» пришли фотографии закамуфлированного прототипа нового поколения Audi A3, снятые на Симферопольском шоссе в Подмосковье нашим читателем.