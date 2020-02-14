Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Общество Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.

Политика Названы 12 шагов по урегулированию в Донбассе Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» включает в себя восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения.

Политика Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по Ирану Global Look Press Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий против Ирана без специального разрешения со стороны сенаторов.

Экономика Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.

Происшествия Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Культура Выставка Анненкова открывается в Музее русского импрессионизма В четверг, 13 февраля в Музее русского импрессионизма открывается выставка работ знаменитого портретиста, художника театра, иллюстратора поэмы Александра Блока «Двенадцать» Юрия Анненкова.

Общество Киркоров не боится оскорбить чувства верующих новым клипом Певец заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, и сравнил клип на свою песню «Романы» с сериалом «Молодой папа».