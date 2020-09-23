Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной
Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
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Комсомольская правдавчера в 12:34