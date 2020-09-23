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Интерфакс
Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
 в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
News.ruвчера в 14:15
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Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Интерфаксвчера в 14:03
ТАСС

Сенаторы утверждают, что сын Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

ТАССвчера в 13:39
Газета.Ru

Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Газета.Ruвчера в 11:31
Комсомольская правда

Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Комсомольская правдавчера в 12:34
РБК

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

РБКвчера в 12:03
Lenta.ru

В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Lenta.ruвчера в 13:13
РИА Новости

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

РИА Новостивчера в 11:02

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПрессвчера в 02:34
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

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РИА Новостивчера в 09:07
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

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Известия18:16
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В Минске задержаны более 50 протестующих, на улицах слышны выстрелы

На улицах Минска силовики задержали уже более полусотни участников протестных акций, которые вспыхнули с новой силой после инаугурации Александра Лукашенко, который считается официальным победителем президентских выборов.
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Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Алания — Спартак-2 2:1

В матче 11-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» обыграла московский «Спартак-2» со счётом 2:1. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».
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