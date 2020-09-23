ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений

Истребитель СУ-30, который потерпел крушение в Тверской области, мог случайно сбить другой самолет в ходе учений, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.