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Интерфакс
Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
 в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
News.ruвчера в 14:15
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Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Интерфаксвчера в 14:03
ТАСС

Сенаторы утверждают, что сын Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

ТАССвчера в 13:39
Комсомольская правда

Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Комсомольская правдавчера в 12:34
Lenta.ru

В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Lenta.ruвчера в 13:13
РБК

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

РБКвчера в 12:03
Газета.Ru

Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Газета.Ruвчера в 11:31
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

РИА Новостивчера в 11:02

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
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Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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