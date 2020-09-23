Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Обвинения в адрес Байдена-младшего содержатся
 в докладе, опубликованном на сайте сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам.
News.ru14:15
Подробнее о событии
Интерфакс

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Интерфакс14:03
ТАСС

Сенаторы утверждают, что сын Байдена совершал подозрительные сделки с Еленой Батуриной

ТАСС13:39
Lenta.ru

В США нашли связь между сыном Байдена и богатейшей женщиной России

Lenta.ru13:13
Комсомольская правда

Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой

Комсомольская правда12:34
РБК

Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной

РБК12:03
Газета.Ru

Республиканцы заявили о сделках сына Байдена с россиянкой

Газета.Ru11:31
РИА Новости

Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

РИА Новости11:02

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
RT на русском15:26
196

Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ru06:31

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
114

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
216