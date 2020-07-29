Происшествия
РИА НовостиСына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Авто
Установку подержанных автозапчастей могут запретить в РФ
В России могут запретить установку бывших в употреблении автозапчастей - глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности и прочих деталей.
Вместе-РФ 11:42
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
МК-Спорт 13:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Политика
Глав техногигантов допросят в конгрессе США
Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.
Российская газета 09:10
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании
Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
Политика
Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен
Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
Спорт день за днем 05:53
Футбол
«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура
Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Политика
В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
Интерфакс 10:31
Общество
Сергей Шнуров: «Крик боли прокатился по всей стране»
Кавказ Пост 13:42
Футбол
«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом
Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance.
РИА Новости 12:17
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Наука
Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
Evo-rus.com 07:24
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41