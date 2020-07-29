Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство

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Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве

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Сына экс-главы правительства Дагестана подозревают в убийстве девушки

РЕН ТВ05:14

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

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Известия08:48

Сына бывшего премьер-министра Дагестана задержали после гибели его девушки

Lenta.ru06:27

Прожигатель жизни. Сына экс-премьера Дагестана обвинили в убийстве студентки МГИМО

Life.ru13:00
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Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

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Авто

Установку подержанных автозапчастей могут запретить в РФ

В России могут запретить установку бывших в употреблении автозапчастей - глушителей, компонентов тормозной системы, подушек безопасности и прочих деталей.
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Футбол

Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»

МК-Спорт 13:05
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Политика

Глав техногигантов допросят в конгрессе США

Помимо прочего, Amazon находится под пристальным наблюдением за использование в открытом доступе данных о продавцах; Apple - из-за политики магазина приложений; Facebook - за стратегию приобретения услуг и доминирование в интернет-рекламе; Google - за его практику поиска и рекламы.
Российская газета 09:10
Политика

Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости 11:41
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Политика

Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
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Общество

В Москве впервые за 40 лет передвинут несколько исторических зданий

РБК 09:49
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
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Футбол

«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура

Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Политика

В Италии ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что продление режима ЧС не означает введение очередных мер изоляции.
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Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

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Сергей Шнуров: «Крик боли прокатился по всей стране»

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«Реал» остался самым дорогим футбольным брендом

Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году по версии компании Brand Finance.
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
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Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
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Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

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Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
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Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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