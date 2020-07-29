Происшествия
РИА НовостиСына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
В суде подтвердили, что арест Меджидова связан с делом о гибели студентки из Казахстана. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и грозит длительный срок. В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Сын экс-премьера Дагестана задержан по подозрению в убийстве студентки МГИМО
Московский Комсомолец08:21
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Общество
В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания
Ульяновск, 29 июля 2020, 16:29 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области произошла драка между депутатами фракций «Единая Россия» и КПРФ.
REGNUM 09:29
Кино
Вместо критиков: появился первый отзыв о «Доводе» Кристофера Нолана
Часть первых зрителей ранее были заняты производством «Довода» и занимались фильмом на стадии постпродакшна.
Киноафиша России 05:25
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
Футбол
Депутат Госдумы направил в Генпрокуратуру запрос о проверке работы судей на матчах «Спартака» и других клубов
Депутат Государственной думы Александр Василенко направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ по поводу работы арбитров на матчах «Спартака» в РПЛ.
Sports.ru 10:15
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Экономика
«Аэрофлот» отчитался о многомиллиардных убытках
Чистый убыток ПАО «Аэрофлот» по РСБУ составил по итогам II квартала текущего года 26,156 млрд рублей против чистой прибыли в 2,730 млрд рублей, полученной годом ранее, следует из отчетности авиаперевозчика.
Росбалт 11:52
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Игры
Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису
Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Гаджеты
В линейке OnePlus Nord появится смартфон с процессором Snapdragon 690
Что касается нового смартфона, то он имеет кодовое название Billie. Больше информации о новинке пока не сообщается.
Astera 06:43
Единоборства
Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца
CT news вчера в 09:07
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
Сербский защитник Бранислав Иванович покинул петербургский «Зенит».
Евро-футбол.ру 05:19
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
ФАН 05:50
Здоровье
Что не стоит употреблять в пищу при проблемах с пищеварением
Что касается еды, то необходимо исключить фастфуд, продукты с консервантами, а также лапшу быстрого приготовления, и подобную ей пищу.
Менделеевские новости 02:01
Политика
Новым главой MI-6 станет дипломат Ричард Мур
Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6, сменив на этом посту Алекса Янгера.
ТАСС 12:15
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Футбол
«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова
Спорт-Экспресс 12:06
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Исследования показали, что вирусный геном EBV активирует гены, которые способны мутировать и провоцировать рак.
Evo-rus.com 07:51
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44