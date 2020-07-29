Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

В суде подтвердили, что арест Меджидова связан с делом о гибели студентки из Казахстана. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и грозит длительный срок. В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза.
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Сына экс-главы правительства Дагестана арестовали по обвинению в убийстве

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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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