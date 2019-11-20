Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новости20:01

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБК20:03

Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике

Газета.Ru19:56

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Коммерсантъ20:47

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия20:21

Сына экс-президента Германии смертельно изранили во время лекции

РЕН ТВ19:51

Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине

Российская газета20:28
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Энергетика

Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»

Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».
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Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
News.ru 10:10
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Определен первый соперник сборной России на Евро-2020

Накануне, 18 ноября, сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в матче отборочного тура чемпионата Европы-2020, после чего датчане получили путевку в финальную стадию турнира.
Inc-news.ru 04:41
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
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Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими

Культуромания 01:17
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Изучена роль социальных связей в жизни черных ворон

Сотрудники Университета Англии Раскин провели исследование, направленное на подтверждение гипотезы относительно того, что социальные связи внутри группы черных ворон могут быть связаны с распространением паразитов.
Rusargument 12:39
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Происшествия

Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

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Культура

Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука

Доступ1 вчера в 23:25
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Lenta.ru 12:32
Здоровье

С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей

Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
MariMedia 17 ноября в 03:18
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Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение

Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Коммерсантъ 07:14
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Пригожин рассказал о сломанной челюсти Валерии в браке с Шульгиным

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин продолжает делиться шокирующими подробностями из прошлого своей жены, певицы Валерии.
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Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Интерфакс 18:37
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия 06:52
Политика

Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Lenta.ru 13:19
Авто

Haval адаптирует свои автомобили под российский климат

Китайский автоконцерн Great Wall планирует и дальше адаптировать автомобили Haval под российский рынок.
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Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
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Общество

ГИБДД поддержала идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» заявил, что хочет дать возможность несовершеннолетним получить права на управление транспортным средством.
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Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Футбол

Определились 20 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Определилась ещё одна сборная, обеспечившая себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 19:38
Политика

Проект итогового документа «нормандского саммита» согласован

Решение о публикации текста итогового документа будет принято в ходе нормандского саммита.
ГЛАС.RU 10:41
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Медведева рассказала о жертвах ради фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жертвах, на которые она пошла ради фигурного катания.
Газета.Ru 11:56
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Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
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На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
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«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
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