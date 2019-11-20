Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Сына экс-президента Германии зарезали ножом на лекции

Газета.Ru01:49

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новостивчера в 20:01

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Lenta.ruвчера в 21:20

В Берлине убили сына бывшего президента Германии

Комсомольская правдавчера в 21:11

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известиявчера в 20:21

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБКвчера в 20:03

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

ТАССвчера в 21:50
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Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Отмечается, что по данным на 10.30 (мск), курс доллара достиг 63,9 рубля. При этом курс евро составил 70,64 рубля.
Газета.Ru 02:33
Авто

Haval адаптирует свои автомобили под российский климат

Руководители китайского автомобильного концерна Great Wall подтвердили информацию о том, что выпускаемые кроссоверы Haval продолжат адаптацию под российский рынок.
Car.ru вчера в 22:49
Общество

Медсправка для водителей подорожает почти в 15 раз

Будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Orsk.ru 18 ноября в 01:45
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

Почему ректор Алтайского медуниверситета покинул свой пост

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова подписала приказ об увольнении ректора Алтайского государственного медицинского университета Игоря Салдана, сообщают алтайские СМИ.
REGNUM 01:39
Политика

Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.
News.ru вчера в 13:00
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК вчера в 10:50
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС 03:25
Общество

ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.
Rambler News Service вчера в 05:40
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
ТАСС 02:47
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 06:59
Экономика

Максим Орешкин назвал прогноз годовой инфляции в России

Министр отметил, что доходы населения оказались на полтриллиона рублей меньше, чем они могли бы быть.
Говорит Москва 03:00
Происшествия

Адвокат историка Соколова не исключает, что доцент оговорил себя

REGNUM вчера в 06:04
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Происшествия

Полиция проводит масштабные обыски в «Водоканале Санкт-Петербурга»

В 7 часов утра сотня сотрудников отдела по экономической безопасности и антикоррупции ГУ МВД провели 40 обысков в квартирах фигурантов.
Вечерний курьер 02:24
Политика

Тимошенко напомнила Зеленскому про пианино после шутки о ее фигуре

Московский Комсомолец вчера в 07:25
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных обладает пугающей внешностью из-за обилия татуировок на лице и теле.
Bimru.ru 00:25
Космос

Украина планирует построить город на Луне

В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Журналистская правда вчера в 08:46
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Происшествия

Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве

Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Газета.Ru 02:47
Технологии

«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки

Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Вечерняя Москва 00:00
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы

Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Эхо Москвы в Челябинске 02:07
Экономика

Сбербанк объявил о новом партнерстве с American Express

Сбербанк объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Lenta.ru 03:13
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Главное