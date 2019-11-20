Происшествия
ИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Мигранты, неонацисты или бытовуха: Три версии загадочного убийства сына экс-президента ФРГ
Комсомольская правда04:59
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