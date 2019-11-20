Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Мигранты, неонацисты или бытовуха: Три версии загадочного убийства сына экс-президента ФРГ

Комсомольская правда04:59

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новостивчера в 20:01

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

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Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Lenta.ruвчера в 21:20

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известиявчера в 20:21

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБКвчера в 20:03

Сына экс-президента Германии зарезали ножом на лекции

Газета.Ru01:49
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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Кремль рассказал о подготовке телемоста для запуска «Силы Сибири»

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Отмечается, что на сегодняшний день в России 95% смесей для детского питания, заменяющих грудное молоко, ввезены из США и стран ЕС.
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Газета.Ru 06:23
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

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Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

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