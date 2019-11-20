Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новости20:01

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБК20:03

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известия20:21

СМИ: сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

ТАСС21:50

Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике

Газета.Ru19:56

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Коммерсантъ20:47

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Lenta.ru21:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:54, Вашингтон
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Гаджеты

AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
MobiDevices 08:06
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 22:17
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Происшествия

Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
Ведомости 20:48
Технологии

«Билайн» стал лидером по скорости развития сети 4G

Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет.
Тайга.инфо вчера в 00:47
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Актуальные Новости вчера в 11:42
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета 06:01
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru 04:48
Гаджеты

Третья волна MIUI 11 выйдет для более старых моделей Xiaomi и Redmi

В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
UfaTime.ru вчера в 12:46
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Известия 06:52
Культура

Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить

Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец 12:30
Космос

Украина показала проект лунного посадочного аппарата

Ореанда-Новости 11:42
Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Интерфакс 18:37
Космос

Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь

Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
Life.ru вчера в 03:58
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
ЖКХ

Жители 23 домов в Барнауле остались без тепла из-за аварии

REGNUM 21:28
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru 14:25
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 21:57
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Интерфакс 20:15
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Общество

Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Газета.Ru 19:15
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru вчера в 23:03
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Lenta.ru 19:00
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM 19:29
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Авто

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

110km.ru 15:50
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Политика

В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:14
ещё по теме
Фриц фон Вайцзеккер
Немецкий врач
Немецкий врач, сын президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное