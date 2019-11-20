Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

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