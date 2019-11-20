Происшествия
ИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.
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Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Гаджеты
AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Происшествия
Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
Технологии
«Билайн» стал лидером по скорости развития сети 4G
Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Гаджеты
Третья волна MIUI 11 выйдет для более старых моделей Xiaomi и Redmi
В третью волну распространения MIUI 11 будут запущены совсем не новые смартфоны, а модели, которые были выпущены еще между 2016 и 2018 годами.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Культура
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Космос
Украина показала проект лунного посадочного аппарата
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Космос
Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь
Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Политика
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA.
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Авто
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".