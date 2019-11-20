Происшествия
ИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего.
Шоу-бизнес
Михалкова вслед за Асмус разденется в кино
Ранее News.ru сообщал, что старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова Анна вступилась за актрису Кристину Асмус, которую подвергли травле из-за съёмок в обнажённом виде.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Шоу-бизнес
Певица Лолита рассказала о разводе с супругом
Политика
Замглавы МИД Украины захотела «вжарить» Россию на деньги
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение по делу относительно Крыма и Донбасса в пользу украинской стороны.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
Кино
IndieWire: редизайн Соника в экранизации обошелся студии в $5 млн
После выхода трейлера фильма с обновлённым дизайном Соника в сети появились слухи, что на редизайн героя студия потратила огромную сумму - $35 млн.
Происшествия
Адвокат Соколова всерьез не рассчитывает на «лунную» версию
Происшествия
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова
Мосгорсуд отказался восстановить на службе полицейского Андрея Щирова – он был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, - сообщили «Интерфаксу» в суде.
Футбол
Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Общество
Депутат Мосгордумы предлагает добавить «Ё» в названия станций метро
Депутат объяснила, что отказ от обозначения буквы "ё" может вызвать затруднение у туристов или иностранцев, изучающих русский язык, а также привести к искажению исторического названия.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении отвода группировок курдов на севере Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных группировок курдов на севере Сирии, как предписывает соответствующий меморандум, почти завершен, но, вероятно, какие-то участки их присутствия еще есть.
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
ЖКХ
Жители 26 домов в Барнауле остались без отопления в мороз из-за аварии
Около 2,5 тысячи жителей Барнаула остались без тепла из-за коммунальной аварии.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Происшествия
Двое рабочих погибли на кладбище в Мончегорске
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Происшествия
Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве
Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.