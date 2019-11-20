Происшествия
ИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.
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Происшествия
Директор благовещенского колледжа уволен после стрельбы
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Политика
Дипломаты РФ посетили экстрадированного из Израиля в США Буркова
Сотрудники российского посольства в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, который обвиняется в киберпреступлениях.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста
Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных».
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе
Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Общество
В России растет спрос на гражданские права
По опросам «Левада-центра» возросла ценность справедливого суда, свободы слова и собраний Россияне стали чаще говорить о важности для них прав и свобод человека, которым раньше они не придавали особого значения.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»
России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева
Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
Политика
В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму
Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России».
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Наука
Домашние бульоны обладают противомалярийным действием
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Технологии
Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia
Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
Армия и оружие
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Авто
В России вырос спрос на авто для разбора на запчасти
На российских онлайн-площадках резко увеличился спрос на автомобили для разбора по запчастям.
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время
Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию
Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал причину возвращения Софии Ротару в Россию
По мнению супруга певицы Валерии, главным мотивом возвращения Ротару на сцену является её желание продолжать гастроли и не расставаться со зрителями.
Шоу-бизнес
Сыну Елены Яковлевой выжгли лазером 2 татуировки на лице
Актриса Елена Яковлева философски отнеслась к способам самовыражения сына Дениса Шальных.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.