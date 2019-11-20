Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике. Как сообщает издание Der Tagesspiegel, Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новостивчера в 20:01

Сын экс-президента Германии был убит во время лекции в клинике

Газета.Ruвчера в 19:56

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известиявчера в 20:21

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБКвчера в 20:03

СМИ: сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

ТАССвчера в 21:50

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Lenta.ruвчера в 21:20

В Берлине убили сына бывшего президента Германии

Комсомольская правдавчера в 21:11
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Происшествия

Директор благовещенского колледжа уволен после стрельбы

Русская Планета вчера в 21:17
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Общество

Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Известия вчера в 18:32
Политика

Дипломаты РФ посетили экстрадированного из Израиля в США Буркова

Сотрудники российского посольства в США посетили в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, который обвиняется в киберпреступлениях.
Известия вчера в 21:26
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото с подарком от футболиста

Футболист подарил мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за все от братьев Кокориных».
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

В России растет спрос на гражданские права

По опросам «Левада-центра» возросла ценность справедливого суда, свободы слова и собраний Россияне стали чаще говорить о важности для них прав и свобод человека, которым раньше они не придавали особого значения.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Происшествия

Пилот объявил пассажирам о посадке в Москве вместо Киева

Вместо Киева, где приземлилось воздушное судно, он назвал Москву.
URA.Ru вчера в 20:11
Политика

В Кремле решили не менять систему выборов в Госдуму

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России».
РБК вчера в 16:00
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Наука

Домашние бульоны обладают противомалярийным действием

Русская Планета вчера в 17:32
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Технологии

Критики прохладно встретили игровой сервис Google Stadia

Компания Google готовится к запуску игрового стримингового сервиса Stadia.
News.ru вчера в 02:31
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Авто

В России вырос спрос на авто для разбора на запчасти

На российских онлайн-площадках резко увеличился спрос на автомобили для разбора по запчастям.
SpeedMe вчера в 05:11
Общество

Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время

Российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) может пополниться еще одной нормой, позволяющей штрафовать жителей России за шумное поведение в ночное время суток, сообщают 20 ноября «Известия».
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин назвал причину возвращения Софии Ротару в Россию

По мнению супруга певицы Валерии, главным мотивом возвращения Ротару на сцену является её желание продолжать гастроли и не расставаться со зрителями.
Bimru.ru 18 ноября в 10:51
Шоу-бизнес

Сыну Елены Яковлевой выжгли лазером 2 татуировки на лице

Актриса Елена Яковлева философски отнеслась к способам самовыражения сына Дениса Шальных.
Суть событий 00:09
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Известия вчера в 06:52
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

Известия вчера в 17:04
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
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