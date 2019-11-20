Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Политика В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.

Политика Путин отреагировал на обвинения Украины во вмешательстве в дела США Обвинения во вмешательстве в американские выборы перешли с России на Украину, но этот фактор до сих пор негативно влияет на отношения Москвы и Вашингтона.

Политика Путин назвал причину распада СССР Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.

Политика Путин назвал российскую угрозу выдумкой Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

Экономика Путин заявил, что у «Газпрома» большой потенциал роста Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу).

Общество ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Происшествия СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Происшествия Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Экономика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".