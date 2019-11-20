Происшествия

ИзвестияИзвестияСына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Мигранты, неонацисты или бытовуха: Три версии загадочного убийства сына экс-президента ФРГ

Комсомольская правда04:59

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

РИА Новостивчера в 20:01

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции

ТАССвчера в 21:50

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Lenta.ruвчера в 21:20

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Известиявчера в 20:21

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

РБКвчера в 20:03

Сына экс-президента Германии зарезали ножом на лекции

Газета.Ru01:49
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Политика

Путин отреагировал на обвинения Украины во вмешательстве в дела США

Обвинения во вмешательстве в американские выборы перешли с России на Украину, но этот фактор до сих пор негативно влияет на отношения Москвы и Вашингтона.
REGNUM 07:35
Политика

Путин назвал причину распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Sputnik Таджикистан 06:52
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
Экономика

Путин заявил, что у «Газпрома» большой потенциал роста

Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу).
РИА Новости 06:31
Авто

Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России

Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
Газета DAILY 07:27
Общество

ПФР назвал число подтвердивших права на льготы предпенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) к 1 октября 2019 года подтвердил право на льготы и меры социальной поддержки более 1,1 млн россиян предпенсионного возраста, сообщили в пресс-службе ПФР.
Rambler News Service вчера в 05:40
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
REGNUM 06:56
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Теннис

Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Чемпионат вчера в 19:58
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10
Политика

Медведев анонсировал создание правозащитного центра в «Единой России»

Лидер «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал создание правозащитного центра в партии власти.
Ридус 06:52
Происшествия

Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК 05:58
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Авто

Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Новые автомобили вчера в 11:08
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Экономика

«Газпром» подчинился воле Украины и перестал нуждаться в деньгах

Представитель «Газпрома» не стал комментировать по существу риски, связанные с действиями «Нафтогаза».
Lenta.ru 07:09
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

Внеочередной медосмотр для водителей хотят ввести в России

В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
REGNUM 06:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
Главное