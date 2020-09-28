Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
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Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении
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Главное управление по расследованию особо важных дел СК считает, что Левченко причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в СК.В источнике
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