Главное управление по расследованию особо важных дел СК считает, что Левченко причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в СК.