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РБК
РБК

Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении

Главное управление по расследованию особо важных дел СК считает, что Левченко причастен к мошенничеству в особо крупном размере. Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в СК.В источнике
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Мнения: Арест Андрея Левченко закономерен, а такого политика как Сергей Левченко больше не существует

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Сын экс-главы Иркутской области Левченко задержан по делу о мошенничестве

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Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве при капремонте лифтов

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Эксперты о задержании Андрея Левченко: Это логическая точка в истории с заменой лифтов в Ангарске

ИркСиб01:18
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Задержан депутат и сын экс-губернатора Иркутской области

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Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко этапируют в Москву

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«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

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Семья переболела COVID, а диагноза нет: о неверной статистике в Татарстане заявил главный фтизиатр

Заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев в беседе с «Бизнес Online» заявил, что Роспотребнадзор по политическим причинам скрывает реальные цифры заболевших коронавирусом в Татарстане.
Казанский репортервчера в 12:19
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