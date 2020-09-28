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РИА Новости
РИА Новости

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Задержанный — сын бывшего губернатора региона Сергея Левченко.В источнике
Светлана Петренко
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере.
С чего всё началось
Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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