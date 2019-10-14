В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена. Их допрашивают, в ближайшее время будет избрана мера пресечения, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти

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