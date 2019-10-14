Происшествия
ИзвестияВ Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти
В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена. Их допрашивают, в ближайшее время будет избрана мера пресечения, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Общество
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина
На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Футбол
Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Кино
В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 10:44
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Культура
Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы
Высшая степень ордена — звание командора искусств и литературы — была присвоена Серебренникову декретом министра культуры Франции Франсуаз Ниссен еще 2 августа 2018 года, в то время когда режиссер, являющийся фигурантом нашумевшего дела «Седьмой студии», находился под домашним арестом.
Коммерсантъ 13:51
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Аргументы недели 06:06
Общество
Москва встретила Покров день аномальным теплом
Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
МИР 24 12:41
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Авто
Honda оснастила конкурента Hyundai Solaris новой «турботройкой»
Бюджетный седан, одноклассниками которого являются Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio, продают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, Индии и Китае, а также в Японии.
SpeedMe 08:12
Политика
Минобороны предложило сделать 19 июля Днём Русской Америки
Министерство обороны России выступило с инициативой учредить в стране новую памятную дату — День Русской Америки.
RT на русском 11:51
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
iReactor 14:28
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM вчера в 05:01
Происшествия
Отец саратовского убийцы призвал расстрелять своего сына
Отец подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин заявил, что его сына следует казнить.
ФАН 14:26
Экономика
Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%
По итогам торгов на Московской бирже 14 октября акции «Яндекса» выросли на 4,09% к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные биржи.
Коммерсантъ 13:18
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28