В июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в среду в проспекте к размещению еврооблигаций золотодобытчик Nordgold сообщил, что братья стали и его акционерами.

с чего всё началось

Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.

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