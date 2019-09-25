Общество
Взгляд.руСыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.
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с чего всё началось
В июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в среду в проспекте к размещению еврооблигаций золотодобытчик Nordgold сообщил, что братья стали и его акционерами.Forbesвчера в 11:04
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Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI
Коммерсантъвчера в 12:48
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Inc-news.ru 24 сентября в 13:48
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Известный американский изобретатель и инженер Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре "Дело за малым".
Российская газета 05:00
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен
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В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
Вести.Ru вчера в 22:51