Общество
Взгляд.руСыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.
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с чего всё началось
С первой женой Еленой Митюковой владелец "Северстали" развелся в 1996 году, когда сыну Илье было десять лет. Мордашов с ним давно не общается. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита, им Мордашов передаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold.Forbesвчера в 11:04
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Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI
Коммерсантъвчера в 12:48
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