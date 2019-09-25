С первой женой Еленой Митюковой владелец "Северстали" развелся в 1996 году, когда сыну Илье было десять лет. Мордашов с ним давно не общается. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита, им Мордашов передаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold.

с чего всё началось

Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.

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