Общество

Взгляд.руВзгляд.руСыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

Forbes сообщил, что двое сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стали миллиардерами. Ранее им были переданы доли в туроператоре TUI и золотодобывающей компании Nordgold.
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с чего всё началось

Алексей Мордашов сделал своих сыновей миллиардерами

С первой женой Еленой Митюковой владелец "Северстали" развелся в 1996 году, когда сыну Илье было десять лет. Мордашов с ним давно не общается. От второй жены, тоже Елены, у него два сына — Кирилл и Никита, им Мордашов передаст 65% акций золотодобывающей компании Nordgold.
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Российский миллиардер Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над золотодобывающей компании Nordgold

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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