Общество
CPV.ruСыновья Мордашова стали миллиардерами
Состояние 19-летнего Кирилла и 18-летнего Никиты, детей от второго брака, издание оценивает в 1,77 миллиардов долларов у каждого. Владельцами миллиардных активов дети Мордашова стали через компанию «КН-Холдинг». В ней каждому брату принадлежит по пятьдесят процентов.
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с чего всё началось
В июне стало известно, что дети Мордашова от второго брака — 19-летний Кирилл и 18-летний Никита — получили от отца доли в принадлежащем ему пакете акций европейского туроператора TUI, а в среду в проспекте к размещению еврооблигаций золотодобытчик Nordgold сообщил, что братья стали и его акционерами.Forbesвчера в 11:04
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Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI
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