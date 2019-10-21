Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruСёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

Ювентус — Локомотив
завтра
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч. После потери сразу вступают в отбор и прессингуют.
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