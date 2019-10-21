Лига чемпионов
Soccer.ruСёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч. После потери сразу вступают в отбор и прессингуют.
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Общество
Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии
Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
Экономика
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи операцию Анкары в Сирии
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии в контексте военной операции Анкары на севере арабской республики.
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Общество
Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира
Российскую пенсионную систему эксперты не исследовали, а из участвовавших лучшими были названы Нидерланды и Дания — они набрали 81 и 80,3 балла соответственно.
Футбол
Тедеско снова спросили про обложку «СЭ»
Тедеско — об обложке «СЭ» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» ответил на вопрос об обложке пятничного номера газеты «СЭ».
Армия и оружие
Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие
Происшествия
Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку
Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Авто
Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям
Продажу своего автопарка компания YouDrive, предлагающая услуги каршеринга, начала 21 октября.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Армия и оружие
На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника
В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
Дарья Сосновская, пострадавшая от полицейского на несанкционированной акции в Москве, подала жалобу в Басманный суд из-за того, что следователи не провели служебной проверки.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Чили достигло десяти
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой принял присягу
12-летний сын Дмитрия Певцова, рожденный в браке с актрисой Ольгой Дроздовой, стал кадетом и принял воинскую присягу.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер фантастического боевика «Бладшот»
Шоу-бизнес