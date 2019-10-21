Лига чемпионов
Soccer.ruСёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Ювентус» - это не только Роналду. На каждой позиции звезда и большой мастер.
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Гаджеты
Apple настаивает обновить старые iPhone до последней iOS
Рекомендуется обновиться до 3 ноября, но если это случится и позже, то компания не будет против.
The GEEK 16:01
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 08:19
Армия и оружие
Россия разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Специалисты компании Ростех занимаются разработкой стрелкового оружия новых калибров.
Политическая Экспертиза 09:51
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня вчера в 07:43
Политика
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
RT на русском 18:46
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
Политика
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 04:42
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:44
Гаджеты
ZTE проектирует смартфон с оригинальным исполнением селфи-камеры
Китайская компания ZTE, по сообщению ресурса LetsGoDigital, проектирует смартфон с полностью безрамочным дисплеем и необычным исполнением фронтальной камеры.
3DNews 16:10
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
Зампред Общественной палаты Мурманской области и председатель регионального совета сторонников «Единой России» Юлия Величко заявила, что сожалеет о размещенной фотографии с банками красной икры.
РБК 19:58
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Футбол
Названы номинанты на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена первых пятнадцати претендентов на "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту мира.
Российская газета 16:44
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Как ранее писал News.ru, в декабре 2018 года на заседании Палаты представителей Конгресса США было принято решение признать голод в 1932–1933 годах на Украине «геноцидом украинского народа».
News.ru 17:57
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 17:59
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 08:17
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру 18:08
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39