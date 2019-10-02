Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСёмин: «Жемалетдинов до сборной не доедет»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча с «Атлетико» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».
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