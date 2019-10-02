Лига чемпионов
Евро-футбол.руСёмин: «Жемалетдинов до сборной не доедет»
|29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
|33′
|48′
Жоау Феликс
|58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
|62′
|77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
|80′
|82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|83′
|84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
|85′
|87′
Коке
Анхель Корреа
|39%
|Владение мячом
|61%
|78%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|18
|12
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
19
Эдер
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
3
Идову
18
Коломейцев
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
22
Эрмосо
5
Парти
8
Сауль
10
Корреа
11
Лемар
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча с «Атлетико» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».
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