Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

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