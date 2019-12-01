Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:2).

Сёмин: хочу поздравить «Динамо», они лучше играли

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