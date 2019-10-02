Лига чемпионов

REGNUMREGNUMСёмин объяснил поражение «Локомотива» от «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Нехватка сил стала причиной поражения «Локомотива» от «Атлетико» в Лиге чемпионов. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, сообщает «Матч ТВ».
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