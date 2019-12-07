РПЛ
RT на русскомСёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
|29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
|42′
Игорь Горбатенко
|48′
|50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
|63′
|65′
Мацей Рыбус
|70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
|73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
|78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
|80′
Горан Чаушич
|83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
|86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
|87′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
10
Кангва
17
Аджоев
27
Ломовицкий
77
Коченков
2
Живоглядов
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
9
Смолов
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:01, Ашберн
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Политика
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В Минске начался протест против интеграции с Россией, которую обсудят в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин.
Общество
Власти Ставрополья сделают 31 декабря выходным в регионе
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении сделать выходным днем 31 декабря 2019 года в регионе.
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Политика
На Украине готовят закон, запрещающий возврат ПриватБанка экс-владельцам
Украинские власти готовят законопроект, который запретит возврат ПриватБанка бывшим акционерам, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Политика
Порошенко объяснил призыв выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»
4 декабря три украинские партии — «Европейская солидарность» (ЕС), «Голос» и «Батькивщина» — опубликовали совместное обращение к гражданам с призывом выйти на митинг в преддверии «нормандского саммита».
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Общество
Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного
Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Футбол
Катар не успел подготовить стадион к финалу клубного чемпионата мира
Матчи клубного чемпионата мира в Катаре пройдут не на трех, а на двух стадионах.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Наука
В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг
Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Гаджеты
Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Футбол
Цорн: «Спартак» не будет делать зимой больших изменений в составе
Московский футбольный клуб "Спартак" в зимнее трансферное окно не будет совершать большие изменения в составе, заявил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.
Наука