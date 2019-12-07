РПЛ

RT на русскомRT на русскомСёмин опроверг слухи о своей отставке из «Локомотива»

Арсенал (Тула) — Локомотив
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
42′
Игорь Горбатенко
48′
50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
63′
65′
Мацей Рыбус
70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
80′
Горан Чаушич
83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
87′
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей возможной отставке.
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