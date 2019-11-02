Футбол
RT на русскомСёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
|17′
Эдер
Артем Голубев
|52′
|59′
Эдер
|64′
Рифат Жемалетдинов
|67′
Алексей Миранчук
|71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
|72′
|75′
Бенедикт Хеведес
|84′
Ведран Чорлука
|85′
Мацей Рыбус
|90′
Владислав Игнатьев
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
77
Алиев
74
Фомин
10
Тилль
22
Голубев
57
Кротов
11
Бизяк
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
19
Эдер
59
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
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