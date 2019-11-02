Футбол

RT на русскомRT на русскомСёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»

Уфа — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
17′
Эдер
Артем Голубев
52′
59′
Эдер
64′
Рифат Жемалетдинов
67′
Алексей Миранчук
71′
Гжегож Крыховяк
Ловро Бизяк
72′
75′
Бенедикт Хеведес
84′
Ведран Чорлука
85′
Мацей Рыбус
90′
Владислав Игнатьев
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
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