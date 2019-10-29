Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомСёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счётом 1:2, выигрывая после первого тайма. Ранее сообщалось, что Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ.
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Сёмин — о словах Роналду: он ничего плохого не сказал. Это его мнение

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Семин отреагировал на слова Роналду о припаркованном «Локомотивом» автобусе

Sportbox.RU11:21

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